PD e PVA: «Violazioni di legge nell'ultimo Consiglio comunale»

Di seguito la nota integrale congiunta deldopo il convulso ultimo Consiglio comunale, andato in scena in via telematica lo scorso 12 dicembre.«Il Consiglio comunale andato in scena venerdì 12 dicembre 2020 passerà alla storia come la seduta consiliare. Partiamo dalla violazione più clamorosa tra tutte. Tutte le proposte di deliberazione della seduta consiliare del 12 dicembre 2020 sono state redatte sulla scorta di atti e pareri tecnici formulati dal Dirigente del Terzo Settore del Comune di Giovinazzo, dipendente pubblico in quiescenza per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo a far data dal 31 ottobre 2020, a cui la Giunta Comunale ed il Sindaco ha conferito un incarico dirigenziale di tre mesi, ulteriormente prorogabile.Sta di fatto che la legge e tutte le circolari del Ministero della Pubblica AmministrazioneIn poche parole: gli atti con cui l'amministrazione Depalma ha conferito il nuovo incarico dirigenziale al dipendente collocato a riposo per raggiungimento del limiti di età sono illegittimi!Ed a confermare l'illegittimità dell'incarico dirigenziale è stata addirittura la Corte dei Conti a cui l'Amministrazione Depalma ha richiesto un parere dopo gli esposti inoltrati all'ente. Il massimo organo di controllo nella materia contabile, infatti, nella deliberazione n. 107 del 25 novembre 2020, ha certificato inequivocabilmente cheDinanzi ad un parere così chiaro, per di più richiesto dallo stesso Sindaco, sarebbe stato lecito attendersi un dietrofront ed il ripristino della legalità; ed invece questa spregiudicata maggioranza, anziché richiedere al Sindaco di conformarsi al parere della Corte dei Conti, ha deciso di convocare in fretta e furia un consiglio comunale incentrato esclusivamente su vicende urbanistiche, con atti e pareri tecnici redatti proprio da quel dipendente in quiescenza a cui non poteva essere conferito l'incarico dirigenziale per raggiunti limiti di età!E come se non bastasse a tutto ciò i Consiglieri di maggioranza hanno deciso di aggiungere altre violazioni, convocando illegittimamente la Commissione Urbanistica senza rispettare i termini previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale e non mettendo a disposizione dei consiglieri comunali una parte della documentazione dei punti da discutere nelle 48 ore precedenti alla seduta di Consiglio!A nulla è servita la proposta di rinvio del Consiglio comunale formulata da tutti i consiglieri comunali di opposizione onde consentire di porre rimedio a tali illegittimità,Niente da fare: proposta rigettata!Perché richiedere un parere alla Corte Conti e poi non prenderne atto? Perché tanta fretta di approvare ordini del giorno non urgenti, per di più inficiati da così tante violazioni di legge? Cosa spinge i Consiglieri di maggioranza ad alzare la mano, sempre e comunque, anche dinanzi a violazioni di legge certificate finanche dalla Corte dei Conti? Lorsignori sappiano che contrastare atti illegittimi significa agire nell'interesse della comunità e che continueremo a farlo, sia nell'aula del Consiglio comunale, sia nelle opportune sedi, anche giudiziarie!».PARTITO DEMOCRATICO GIOVINAZZOPRIMAVERA ALTERNATIVA