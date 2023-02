Partito Democratico Giovinazzo, Brancato confermato alla segreteria

Ieri, domenica 12 febbraio, si sono conclusi i lavori congressuali del, che hanno visto una importante partecipazione degli iscritti e un dibattito acceso e costruttivo.Al termine delle esposizioni delle varie mozioni dei candidati alla segreteria nazionale (S. Bonaccini, E. Schlein, G. Cuperlo, P. De Micheli), regionale (D. De Santis candidato unitario), provinciale (G. Giulietto candidato unitario),, quale candidato unitario della segreteria di circolo ha dato lettura del suo documento programmatico.Si è trattato di una riflessione che ha spaziato dall'ammissione della recente sconfitta alle elezioni amministrative, alla consapevolezza di poter contare su una rinnovata partecipazione degli iscritti.Fondamentale per Cosimo Brancato è «fare informazione mettendo al centro la persona, dando voce a tutti in un lavoro di squadra che deve veder coinvolti gli iscritti con più esperienza politica e le nuove leve, di cui non si può e non si deve fare a meno. In questo delicato momento storico - ha rimarcato - occorre avere la capacità di compierecon l'impegno di riportare il partito tra le persone sul territorio, ascoltare le loro necessità e fornire soluzioni concrete».La fase congressuale si è conclusa con la prima votazione per scegliere il segretario nazionale del partito con i seguenti risultati:Elly Schleien: 9Gianni Cuperlo: 4Paola De Micheli: 3Partito Democratico in PugliaStefano Bonaccini: 8902 (52%)Elly Schleien: 6715 (39,2%)Gianni Cuperlo: 952 (5,6%)Paola De Micheli: 532 (3,1%)I dati del Nazionale in attesa di ufficialità vedono i candidati S. Bonaccini ed E. Schlein in vantaggio rispetto a G. Cuperlo e P. De Micheli.