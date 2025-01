Partiti i saldi a Giovinazzo. Gli italiani spenderanno 200 euro in media a testa

Dopo la partenza del 2 gennaio in Valle d'Aosta, sono partiti ieri, sabato 4 gennaio, iin tutta Italia.In Puglia sono già decine di migliaia gli acquirenti che si sono riversati nei centri commerciali e nei negozi dei centri abitati.Giovinazzo non fa eccezione e già ieri si è visto maggior movimento per le strade dello shopping. A favorire gli acquisti il bel tempo che resterà sul Nord Barese per tutto il ponte dell'Epifania, che si esaurirà quest'anno di lunedì. Tre giorni, dunque, per poter fare spese, alla ricerca di sconti del 30, 40 ed anche 50% sulla merce. Importante, ricordano, conservare lo scontrino in caso di prodotti difettati.Secondo le stime pubblicate su Affari Italiani, il volume delle spese supererà gliCircacoloro i quali approfitteranno di questo periodo lungo un mese circa per fare compere: il 31% lo ha fatto già ieri, 4 gennaio, il 10% domenica e l'8% nella giornata dell'Epifania, il 6 gennaio. I saldi restano l'appuntamento con gli sconti più apprezzato, soprattutto per una fascia d'età sopra i 50 anni. Oltre il 53% degli italiani, infatti, li indica come finestre utili a fare buoni affari e solo il 20% indica il black friday.