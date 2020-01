Panico in diretta a "Il Punto"

Da pochi giornidiha ripreso la trasmissionediassegnandole il terzo posto dei nuovi mostri. Anche l'ultima puntata del 27 dicembre scorso non ha mancato di stupire il suo pubblico con ospiti vip veramente sopra le righe.Primo fra tutti l'incontenibile, conosciuto alle cronache nazionali per le sue folli azioni nei luoghi di carattere storico e culturale, come lae non solo, in diretta durantedopo un'intensa lite con gli opinionisti, tra cui anche questa volta erano presenti diversi giovinazzesi, lascia lo studio e subito dopo rientra ed esordisce: «Sono un eroe, a breve realizzerò un'altra mia missione impossibile e farò tremare l'Italia».Momenti di panico invece con l'arrivo dell'altro ospite vip, la showgirldi, il programma di, la Giuliano manda in tilt i telespettatori diperché si presenta senza mutandine in trasmissione e la padrona di casa, la conduttrice transgender, la riprende: «Chiudi le gambe Francesca perché così stai facendo vedere tutto il tuo mondo». La modella curvy conosciuta come la diva anni 50' nel programma di Bonolis, capisce l'inconveniente e si copre con le mani.A concludere la puntata è arrivata la showgirlche dopo aver scontato la sua pena di 4 anni in carcere per truffa è tornata a parlare proprio dalla Gorio: «In altre trasmissioni mi invitano ma non mi fanno parlare, qui voglio dire tutta la verità». E poi ha aggiunto: «Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia, ma ora voglio ricominciare da zero, voglio tornare in tv da Piero Chiambretti».