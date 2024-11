Ottavio Panunzio presenta a Giovinazzo il libro "E vai che ce la fai!"

«Grazie a lui, ad, scoprimmo cosa fosse il Full Contact e la Kickboxing.Per noi a quei tempi esistevano solo i film di Brucee Lee con i suoi salti felini e i gridolini sottili e ficcanti come una lama appuntita.Poi arrivò Ottavio Panunzio, con i suoi sogni, all'inizio quasi vicini alla follia e utopia e poi, giorno dopo giorno, prima obiettivi, poi sfide e infine trionfi. Titoli italiani, europei e mondiali e tanto altro. Da Giovinazzo in cima al mondo. Qualcosa di incredibile e per certi versi quasi assurdo».Cosìex sindaco di Giovinazzo, presenta l'evento culturale che avrà luogo venerdì 22 novembre all'interno della Sala San Felice di Giovinazzo, dove il campione Ottavio Panunzio presenterà il suo libro "E vai che ce la fai! - Arti marziali e sport da combattimento". L'appuntamento per appassionati della disciplina e per i lettori è fissato per le ore 19.00. Sarà questo un bel momento di condivisione per riabbracciare - come dice lo stesso Depalma che dialogherà con l'autore - «un campione, un esempio e un grande amico».Interverranno alla serata giovinazzese, presidente del CONI Puglia,, responsabile centri sportivi arti marziali, il sindacoe l'assessora allo Sport del Comune di Giovinazzo,