Ospedale del Nord Barese: c'è il progetto definitivo

La realizzazione delldiventa ogni giorno più vicina: con l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, il nuovo ospedale del nord barese, inizia a prendere forma.Dopo oltre 10 anni dalla prima riunione tra le parti interessate e a un anno dall'accordo tra i due sindaci di Molfetta e Bisceglie, le Asl di Bari e Bat e la regione, si arriva alla progettazione definitiva. 250 posti letto, ambulatori e diagnostica, per un bacino di utenza di 235 mila persone. L'area individuata dalle amministrazioni di Molfetta e Bisceglie, si trova esattamente al confine tra i due comuni. Venti ettari ritenuti idonei dal punto di vista idrogeologico, come è emerso dallo studio di fattibilità.«Questo - spiega la DG dell'Asl Bt Tiziana Dimatteo - è un tassello molto importante ai fini della gara che permetterà di arrivare, in una fase successiva, alla realizzazione dell'ospedale».Con delibera n. 1656 del 12 ottobre la Direzione della Asl Bt ha affidato i servizi di architettura e ingegneria per il nuovo ospedale del Nord-Barese alla RTP (Raggruppamento temporaneo di Professionisti) Manens spa, Pinearq slp, Studio Altieri spa, Agm Project Consulting srl per un importo di 4 milioni e 393 mila euro.«Stiamo rispettando i tempi di gara - ha continuato - il bando è stato pubblicato il 16 maggio e le offerte sono state esaminate in seduta pubblica il 22 giugno. Subito dopo è stata nominata la commissione giudicatrice che ora ha concluso il suo lavoro».L'RTP ova dovrà rispettare i tempi previsti dal codice dei contratti per la conclusione del progetto: «Siamo molto soddisfatti - ha rimarcato la Direttrice Generale - gli uffici stanno seguendo con la massima attenzione il rispetto delle tempistiche di gara e continueranno a vigilare affinchè il lavoro vada avanti celermente e nel miglior modo possibile. Quello di oggi è un tassello molto importante ai fini della gara che permetterà di arrivare, in una fase successiva, alla realizzazione dell'ospedale».