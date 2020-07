Ordigno bellico in mare. Scatta il divieto di balneazione alla Trincea

Nella giornata di ieri è stata segnalata la presenza di unadagiato sul fondale di Giovinazzo, a circa 50 metri dalla scogliera, in, sul lungomare Marina Italiana, nei pressi di alcuni lidi molto frequentati.Così, sentito in merito iled informato il, laha vietato, con decorrenza immediata e sino al termine delle attività, perdal punto di rinvenimento del presunto ordigno residuato bellico, la balneazione, le attività di immersione, la pesca, la navigazione, lo stazionamento, l'ancoraggio ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.«I contravventori alla presenza - si legge nell- incorreranno nelle sanzioni previste dal codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave fattispecie illecita e saranno ritenuti responsabili in sede civile e penale dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'osservanza di quanto sopra disciplinato».La necessità principale, dunque, è quella di prevenire possibili incidenti a persone o cose e di tutelare la pubblica incolumità garantendo la sicurezza dei bagnanti e della navigazione. Sul posto, in queste ore, stanno operando congiuntamentee il personale del