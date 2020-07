"Kulmi", Tedeschi dopo l'interrogatorio del 52enne: «Ha chiarito la sua posizione»

«Ha chiarito la sua posizione». È il commento dell'avvocato, difensore di, arrestato nel blitz contro il traffico internazionale che ha portato atra Italia e Albania, al termine dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri.Il 52enne, ritenuto responsabile di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari- lo stesso che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, a fronte di indagini svolte tra marzo 2017 e gennaio 2019 - e ha risposto a tutte le domande, chiarendo la sua posizione. «Il mio assistito ha puntualmente risposto alle domande - spiega Tedeschi - sulle accuse che gli vengono contestate e che lui stesso respinge.».Nei prossimi giorni il penalista e cassazionista gioviazzese presenteràper il suo assistito. Infatti, l'uomo, residente in città, è agli arresti domiciliari dal 30 giugno scorso: secondo l'accusa avrebbe fatto parte di un'organizzazione criminale, operante in Puglia, dedita al, avvenuto sia via mare che via terra utilizzando gommoni o autocaravan equipaggiati.«Il mio assistito, ha chiarito vari aspetti e ha risposto alle domande che gli sono state poste da parte del giudice. Nei prossimi giorni - assicura Tedeschi - presenterò domanda di revoca della misura cautelare».