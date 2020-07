Operazione "Halloween", la Cassazione respinge 8 ricorsi

Sono stati respinti dallai ricorsi dei giovinazzesi, padre e figlio, arrestati nel corso dell'operazioneche, il 31 ottobre 2017 , portò all'arresto di personaggi di spicco della criminalità di Molfetta che cercavano di controllare il mercato della droga.Assieme a loro sono stati dichiarati inammissibili dai giudici romani anche i ricorsi presentati da(figlia di Alfredo, ucciso nel marzo 2014, e compagna di Abbrescia), tutti condannati in primo grado , a pene comprese fra glidi reclusione, per traffico di stupefacenti, tentato omicidio e minaccia aggravata.I giudici della quarta sezione hanno accolto soltanto il ricorso presentato dal difensore di, l'avvocato, ed hanno disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza e il contestuale invio degli atti, per l'ulteriore corso, alla, la quale, preso atto del dispositivo di annullamento pronunciato dalla, ha disposto la revoca della misura cautelare: così il 32enneha nuovamenteL'attività investigativa, condotta dai, ha avuto inizio nel 2015 e ha certificato l'esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti trae svelato, soprattutto, un collegamento con i clan baresi