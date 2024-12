«Ogni forma ha la sua bellezza», successo per la nuova sfilata del Centro Moda Mastropierro

Non solo boutique di alta moda. Centro Moda Mastropierro è un manifesto per l'inclusione. Eleganza e raffinatezza sovrastano i pregiudizi verso i copri di donne esclusi dai canoni di bellezza standard che la società impone.Da 32 anni impegnata nella valorizzazione della donna in tutte le sue forme,è stata protagonista indiscussa della serata di domenica 15 dicembre presso il suo atelier in Corso Umberto I a. Affiancata da Rosa, modella ambasciatrice curvy, e dalla regular Ilaria, ha presentato capi d'alta moda che attendono solo di soddisfare le richieste di quante vorranno sentirsi uniche e valorizzate. Ognuna con le proprie peculiarità.Tra abiti aderenti o in taglia conformata, tailleur, colori e tanta passione, sono state diverse le proposte presentate.Cura del cliente ed empatia, esperienza e professionalità sono i punti chiave del successo di questa realtà. Con un seguito importante anche sui social network dove è stata trasmessa la diretta della sfilata, Centro Moda Mastropierro si conferma essere un punto di riferimento in città, e non solo, quando si tratta di esaudire richieste per qualsiasi evento.È importante e necessario che manifestazioni come questa abbiano il giusto rilievo. Anche solo per diffondere un messaggio di fiducia e autostima a tutte quelle donne che per qualche centimetro in più rinuncia a sentirsi una principessa, negli abiti e nell'anima."Sono convinta che ogni donna può trovare l'abito perfetto per sentirsi a proprio agio con eleganza e stile" il commento di Teodora Mastropierro.