OfficinaGiovinazzo22 accoglie Giovinazzo al Centro

La lista di Mimmo Arcieri ed Andrea Caccavo entrerà a far parte del progetto politico in vista delle amministrative del 2022

Di seguito il comunicato ufficiale con cui il laboratorio politico di centrosinistra OfficinaGiovinazzo22 dà il benvenuto alla compagine Giovinazzo al Centro.«Lo avevamo promesso sin da subito ai nostri concittadini: OfficinaGiovinazzo22 sarà un cantiere politico inclusivo e aperto a tutti i movimenti, i partiti, le associazioni che intendono programmare il futuro di Giovinazzo in discontinuità col recente passato. È con questo spirito che diamo un caloroso benvenuto al nuovo gruppo "Giovinazzo al Centro". Ringraziamo Mimmo Arcieri, Andrea Caccavo e il loro costituendo direttivo per la decisa, tempestiva e trasparente scelta di campo: una piacevole rarità di questi tempi.Il fatto che sempre più movimenti scelgano di aderire al progetto politico di OfficinaGiovinazzo22 in vista delle elezioni comunali 2022 ci riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo ci carica di responsabilità. L'obiettivo resta sempre lo stesso: "riparare", come si fa nelle migliori officine, e "reinventare" questo nostro meraviglioso paese, tutti insieme, mettendo da parte improvvisazione, egoismi, personalismi e rancori, scegliendo la programmazione, la condivisione e un ritrovato spirito di collettività».Articolo UnoLa Nostra Città GiovinazzoPartito DemocraticoPrimaVera AlternativaSinistra Italiana