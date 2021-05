Mimmo Arcieri ed Andrea Caccavo in campo: nasce "Giovinazzo al centro"

Pubblichiamo il comunicato stampa con cui si presenta alla città il neonato gruppo di "Giovinazzo al centro", guidato da Mimmo Arcieri ed Andrea Caccavo. Un nuovo tassello che andrà ad aggiungersi alla coalizione di centrosinistra.Nasce ufficialmente, un movimento politico ispirato ai valori centristi e democratici, che vede come soci fondatori un gruppo di volenterosi e come portavoceL'organigramma del direttivo sarà reso noto nella pagina FB che è in costruzione. Il movimento intende essere strumento di riflessione pubblica sui principali nodi problematici della nostra cittadina, con una particolare attenzione alla innovazione ed alla modernizzazione delle attività produttive, del commercio, delle politiche giovanili e del turismo.Il portavoce, Mimmo Arcieri, traccia la rotta: «l'obiettivo del nostro movimento è quello di diventare subito protagonista nel nostro territorio, dove ci proponiamo di attuare un'azione seria e capillare di insediamento e di coinvolgimento di quella società civile che sinora è rimasta ai margini della vita politica ed amministrativa e le cui istanze ed esigenze sono state sistematicamente ignorate».Netta e decisa la scelta di campo: «aderiremo convintamente e con entusiasmo ad OfficinaGiovinazzo22. Si tratta di un progetto politico – programmatico chiaro e partecipato, in cui contiamo di portare il nostro contributo nell'interesse dei giovinazzesi, affinché all'improvvisazione di questi ultimi anni si sostituisca la programmazione e la competenza».