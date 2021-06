Nuovo dirigente Ufficio tecnico, PVA: «Mortificate professionalità di Giovinazzo»

Il Comune di Giovinazzo ha scelto il nuovo dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale. Si tratta dell'ing. Antonio Gallucci, già funzionario tecnico a Bari.Amareggiata per la scelta PrimaVera Alternativa: «Dopo oltre quattro mesi - scrivono in un comunicato -, finalmente l'Amministrazione Depalma-Sollecito ha nominato il nuovo dirigente dell'Ufficio Tecnico. La scelta è ricaduta sull'ing. Gallucci, un funzionario tecnico del Comune di Bari, a cui vanno i nostri auguri di un proficuo lavoro per la nostra amata città. È bene però che i cittadini comprendano che non si è trattato di una scelta di merito - secondo PVA -; si è trattato, al contrario, di una scelta assolutamente "fiduciaria" dell'Amministrazione Depalma–Sollecito basata su una precisa volontà politica».Insomma, gli attuali amministratori avrebbero voluto continuare sulla stessa scia che aveva portato l'ing. Cesare Trematore a Giovinazzo, scelta mai digerita dagli ambienti di sinistra: «Nella lista da cui è stato scelto il nuovo Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici - spiegano ancora dal direttivo guidato da Girolamo Capurso - figuravano ben tre funzionari giovinazzesi:dirigente presso il Comune di Terlizzi,dirigente ad Andria ein servizio presso il nostro ente. Tuttavia, l'amministrazione Depalma–Sollecito non ha ritenuto di assegnare l'incarico dirigenziale a nessuno di questi qualificati tecnici giovinazzesi, preferendo a loro il funzionario barese».Da PrimaVera Alternativa insistono: «Una scelta che lascia perplessi, perché certamente i funzionari giovinazzesi conoscono i punti di forza e le problematicità della realtà cittadina, sia dal punto di visto urbanistico che da quello dei lavori pubblici, nonchéUna scelta - è l'affondo - che mortifica le professionalità giovinazzesi e che, proseguendo nel solco delle nomine fiduciarie all'Assessore Sannicandro e al Dirigente Trematore, consegna ancora una volta le sorti dell'urbanistica e dei lavori pubblici agli "amici baresi". Una scelta particolarmente "significativa" ed "impattante" in una fase storica in cui si stanno decidendo le sorti della nostra città con il nuovo Piano Urbanistico Generale», è la conclusione amara di PrimaVera Alternativa.