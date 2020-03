Nuova raffica di controlli. Ma ci sono ancora troppe persone per strada

Si intensificano le attività di controllo deisul territorio per il rispetto delle misure previste dai recenti provvedimenti dellaper contenere la diffusione delMalgrado il continuo richiamo delle autorità locali al rispetto delle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, continuano ad essere troppe, anche in città, le persone in strada. In questi ultimi giorni molteplici sono state le violazioni ai sensi dell'rilevate dainei servizi di controllo del territorio nella città di Bari, in provincia e nella provincia di Barletta, Andria e Trani.All'esito dei controlli, numerose persone sono state trovate in gruppi, altre all'interno di circoli privati, altre anche a giocare a carte, altre ancora in giro anche da sole, senza giustificato motivo. Tra queste alcuni giovanissimi che aspettavano l'apertura di un bar, altri che stavano andando a casa di amici.