Nuova ondata di maltempo prevista su Giovinazzo nelle prossime ore

Consistenti precipitazioni attese per la serata di lunedì

Una nuova ondata di maltempo, secondo le indicazioni degli esperti, starebbe per abbattersi su Giovinazzo e su tutta la costa adriatica pugliese.Venti orientali soffieranno oggi, lunedì 15 novembre, sin dal mattino e le nuvole giungeranno a metà giornata. Nel pomeriggio sono attesi rovesci, ancheche dovrebbero perdurare sino a sera., mare da mosso a molto mosso.Serata piovosa, con precipitazioni ancora consistenti che dovrebbero continuare per tutta la notte, quando i valori termici non supereranno iMartedì cielo coperto e possibilità di nuove piogge, caratterizzato da un lieve rialzo delle temperature minime. Il maltempo dovrebbe permanere su Giovinazzo sino a giovedì 18 novembre.