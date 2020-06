Nuova illuminazione in piazza Vittorio Emanuele II

5 foto Nuova illuminazione pubblica in piazza Vittorio Emanuele II

Sono partiti ieri mattina, 4 giugno, i lavori per l'installazione di nuoveSaranno sostituite 48 lampade complessivamente disposte sutra il perimetro dell'agorà giovinazzese e la salita che porta in via Fossato e in via Madonna degli Angeli.I lavori rientrano in un più ampio piano di efficientamento energetico voluto dall'Amministrazione comunale ed in particolare dall'che ha intercettato un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. Il costo totale dell'opera è di circa 130.000 euro comprensivi di oneri e IVA.Nelle scorse settimane erano state montate lampade di nuova generazione per una illuminazione differente nel borgo antico, ma questa volta saranno cambiate anche le armature. Il cambio con questa tipologia di lampade, che hanno lenti in grado di essere modulate per meglio irradiare la luce in piazza e sul perimetro circostante a seconda del posizionamento, consentirà un risparmio energetico notevolissimo di oltre la metà dei kilowattora consumati sino ad oggi.«Si continua nell'opera di efficientamento di molte zone della città, non solo degli istituti scolastici o degli impianti sportivi - ha commentato l'Assessore- e presto ci occuperemo anche del lungomare di Ponente e di altre aree. Un processo che abbiamo avviato e che darà un volto nuovo a Giovinazzo».Gli ha fatto eco: «Scherzando mi verrebbe da dire che da un sindaco elettricista non ci si potesse aspettare altro - ha ironizzato il primo cittadino -. Scherzi a parte, quest'opera di efficientamento e di risparmio energetico rientra in una più ampia strategia che ha dapprima interessato il borgo antico e toccherà le zone più visitate della città. L'obiettivo è renderle più belle per la nostra gente e per chi viene da fuori. E speriamo - ha concluso - di poterlo poi fare, a seconda delle risorse disponibili, anche in altre aree».I lavori sono appena cominciati e saranno completati nelle prossime settimane.