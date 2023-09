Nuova allerta meteo su Giovinazzo: le previsioni

La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso, prorogando di altre 24 ore, sino alle ore 20 del 26 settembre 2023, l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali in corso da alcuni giorni su tutta la Puglia.Per questo nuovo avviso si prevedono «precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti ionici, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, fenomeni grandinigeni localizzati e forti raffiche di vento».