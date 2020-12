Nuova allerta meteo su Giovinazzo

Domenica con piogge anche consistenti. Minime in discesa sino a 6°

DOMENICA 27 DICEMBRE

La Protezione Civile della Puglia ha reiterato l'allerta meteo gialla su tutta la regione, dalle 8.00 di domenica 27 dicembre e per le successive 12 ore.Nell'ultima domenica del 2020, su Giovinazzo e su tutta la Puglia centrale insisterà il vento di Ponente che soffierà con moderata intensità.Massime sui, ma con una percezione vicina ai 7°, valori in discesa rispetto alle rilevazioni precedenti. Possibili brevi nevicate sulle colline del foggiano e sull'Alta Murgia. Mare che si presenterà molto mosso su tutto il litorale.Pomeriggio e serata con schiarite alternate a nuove coperture ed un vento che salterà a Scirocco, caratterizzando poi la giornata di lunedì. Serata poco nuvolosa, con colonnina di mercurio ad indicareed ildi umidità. Durante la notte, i valori termici reali scenderanno sui 4° soprattutto in zone rurali, con percezione diIl tempo migliora lunedì, ma occhio ai venti meridionali che incalzeranno.SOLE - Sorge: 7:16, Tramonta: 16:29LUNA - Leva: 14:34, Cala: 4:39 - Gibbosa crescente