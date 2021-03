Nessuna processione. Il programma del Venerdì di Passione a Giovinazzo

Quest'oggi, 26 marzo, la Chiesa cattolica celebra laIl, per il secondo anno consecutivo, non vedrà per le strade di Giovinazzo la consueta processione dell'effigie della Madonna (in foto una passata edizione, ndr), curata dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione. Per via dell'emergenza sanitaria in corso e seguendo le direttive arrivate dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, riprese poi dalla Conferenza Episcopale Italiane e dalla Diocesi, nessuna celebrazione potrà avvenire al di fuori delle chiese. Vietata anche l'esposizione delle statue.Intensa sarà invece la parte liturgica, che completerà il Settenario in onore dell'Addolorata partito il 19 marzo scorso e completato ieri, 25 marzo. Quest'oggi la Concattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà le Sante Messe alle 8.00 ed alle 10.00 al mattino, poi alle 18.00 ci sarà il Santo Rosario meditato. A seguire, dalle 18.30, avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica. Alle 20.00 vi sarà infine la diretta Facebook sulla pagina della parrocchia della Via Crucis cittadina, che sarà ripresa anche sui nostri canali social.