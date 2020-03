Nessun caso di Coronavirus a Giovinazzo

Nella giornata di oggi, 9 marzo, Giovinazzo è stata attraversata da un rincorrersi di notizie, tutte false, sulla sorte di una ragazzina di 13 anni, deceduta questa mattina.La nostra testata, in ossequio ai nostri doveri deontologici, ha atteso la tarda serata per avere riscontro di quanto stava accadendo. E tale riscontro è giunto dal Sindaco, attraverso il suo profilo Facebook ufficiale. In noi resta la tristezza per l'utilizzo sconsiderato dei social network che si continua a fare in questo buio periodo per la nostra nazione e per la superficialità con cui altri organi di stampa hanno rilanciato la notizia. Ma questo attiene alla coscienza individuale. (G.B.)Questo il testo del post del primo cittadino.