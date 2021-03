Nelle ultime ore il 13,02% dei tamponi positivo al Covid in Puglia

25 decessi



La suddivisione dei decessi per provincia

La situazione pugliese attuale



Il dato di Giovinazzo

I tamponi effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati 4560 e 594hanno fatto risaltare altrettante positività al Covid-19. Una percentuale nettamente superiore alla media nazionale, come vi scriviamo da giorni, ferma intorno al 7% ed anch'essa tuttavia in crescita.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono dunque stati effettuati 1.626.872 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 156.051 casi di contagio (il 9.59% del campione totale).Di seguito il sunto dei contagi in Puglia, con particolare attenzione al dato del barese, ancora molto elevato:301 Area Metropolitana di Bari117 Provincia di Lecce87 Provincia di Foggia42 Provincia di Brindisi29 Provincia di Taranto14 Provincia Bat6 residenti fuori regione2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiLa Puglia piange altre 25 vittime: 13 in Capitanata, 7 nel tarantino, 3 nel barese, 2 nel leccese. Il computo dei morti sul territorio regionale da marzo 2020 è perciò salito a 4122. Tra di essi 1328 vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, 10 a Giovinazzo.1328 Area Metropolitana di Bari1150 Provincia di Foggia542 Provincia di Taranto494 Provincia Bat347 Provincia di Lecce224 Provincia di Brindisi31 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaAncora in aumento gli attualmente positivi in Puglia, 259 in più rispetto a domenica. Sono in tutto 35.207 e 33.691 (95,7%) si stanno curando in isolamento domiciliare. Sale purtroppo anche il numero dei ricoverati, 58 in più se confrontato con l'ultimo rilevamento del fine settimana. Sono quindi 1516 i posti letto occupati nei reparti Covid pugliesi e 155 lottano in terapia intensiva.Sono 102 gli attualmente positivi a Giovinazzo e circa 750 le persone che hanno contratto il virus. Le vittime sono state ufficialmente 10, sette nel 2020 e tre dall'inizio del nuovo anno. Il più anziano aveva 91 anni, il più giovane 57.