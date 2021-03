Nel Puglia Village di Molfetta lo shopping è smart con il servizio di acquisti da casa

Lo shopping nel Puglia Village non si ferma. Infatti, è possibile contattare gli Store della Land of Fashion di Molfetta per fare acquisti comodamente da casa, grazie allo Smart Shopping.Basta selezionare i negozi che offrono il servizio, contattarli tramite Whatsapp, telefono oppure mail, magari sfogliando i cataloghi prodotto, e organizzare un appuntamento virtuale con gli addetti alle vendite. In questo modo è possibile ricevere tutte le informazioni sui prodotti, sulle modalità di acquisto e di spedizione. Il personale dei punti vendita, difatti, è in grado di soddisfare ogni richiesta dei clienti con proposte e consigli per la formula di shopping a distanza.Intanto, Puglia Village offre ai clienti la possibilità di visitare di persona lo Store Lindt, attività tra quelle autorizzate dal DPCM del 2 marzo scorso. Con il suo mondo dei Maîtres Chocolatiers e le promozioni per la Pasqua che sta per arrivare, Lindt offre l'eccellenza del suo finissimo cioccolato, rendendo le festività più dolci. In più, sino al 4 aprile, per chi acquista quattro uova di Pasqua di peso maggiore di 100 grammi, il meno caro è in omaggio!Orari di apertura del Village e Store aperti consultabili su www.pugliavillage.it