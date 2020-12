L'autoparco si trova in via Molfetta. All'interno i, supportati dai colleghi dellae della, congiuntamente alla, hanno scoperto e sequestrato, all'interno di un box, numerose parti di un suv rubato.I militari, nel passare al setaccio l'intera area, hanno approfondito i controlli, sino a rinvenire all'interno di un box, undi recente fabbricazione totalmente smontato in vari pezzi pronti per essere immessi sul mercato parallelo dei ricambi illegali. A seguito di accurati accertamenti da parte degli uomini dell', tutti i pezzi in questione, sono risultati riconducibili ad un'autovettura oggetto di un furto perpetrato lo scorso 2 dicembre e denunciato presso laGli accertamenti svolti dagli inquirenti, diretti dal maresciallo capo, hanno portato ad individuare anche il proprietario del box in cui è stato rinvenuto il materiale, un, senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati dello stesso genere, e denunciato in stato di irreperibilità. Il materiale, opportunamente repertato, è stato sottoposto a sequestro, in attesa delle determinazioni dell'per le futura restituzione al legittimo proprietario.Inoltre sono state elevate sanzioni in materia ambientale. I, infatti, hanno scoperto una zona adibita a deposito di materiale di scarto, lasciato in abbandono. L'area, di, è stata sequestrata, mentre il titolare è stato sanzionato ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.