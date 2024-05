Nasce il Sindacato Nazionale Finanzieri

Powered by

Un susseguirsi di giorni importanti per gli aderenti del. Lo scorso 24 marzo, infatti, è stata costituita la segreteria interregionale di Puglia e di Basilicata guidata, fra gli altri, dal segretariosocio fondatore e componente del direttivo nazionale, in servizio allaL'assemblea dei soci - la segreteria si compone anche del rappresentante legalee del tesoriere- ha già approvato lo statuto che regola il funzionamento della segreteria interregionale con la finalità tra l'altro di «rappresentare, curare e di tutelare gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti allain servizio nelle controversie derivanti dal loro rapporto di lavoro».Fra gli obiettivi della nuova organizzazione sindacale, autorizzata dal, anche quelli di «stimolare l'amministrazione periferica della, al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale dei suoi appartenenti e relazioni ottimali con i cittadini» e di «ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi che riguardano le condizioni di lavoro e di vita degli appartenenti alladel territorio» di Puglia e Basilicata.Ilsi relazionerà con le competenti articolazioni a livello regionale con riferimento alle tematiche di rilevanza locale: «Rispetteremo l'impegno preso con i nostri tanti iscritti e con coloro che lo diventeranno». Per ogni eventuale informazione sulle attività svolte dal sindacato si può visionare il portale www.sinafi.org