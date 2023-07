«Musica alta fino al mattino», sospesa l'attività di un disco club di Giovinazzo

Sospensione immediata dell'attività di «spettacoli e trattenimenti pubblici», oltre alla «cessazione immediata di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanea». Ilsanziona la movida molesta, ordinando l'di unin contrada Baldassarre.Il provvedimento del dirigente comunale del settore Gestione del Territorio, l'ingegnere, segue una comunicazione pervenuta daidellache, dopo varie segnalazioni circa «l'attività continua di propagazione musicale ad alto volume che si protrae sistematicamente fino al mattino», il 2 luglio, alle ore 11.00, hanno deciso di andare a fondo e svolgere una verifica, riscontrando la presenzaI militari, durante i controlli, hanno trovato «, molte delle quali barcollanti, ovvero in evidente stato di alterazione psicofisica, "accampate" con tende nei parcheggi loro dedicati e in altre campagne limitrofe». Ad aggravare la situazione, inoltre, la somministrazione, da parte del gestore,, «nonostante» risalente al 2019 e vari «provvedimenti di divieto della prosecuzione dell'attività» rilasciati da Palazzo di Città.L'ordinanza del sindacoavverte pure che, «in caso di inottemperanza, si provvederà alla denuncia all', e che saranno assunti i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, con l'impiego della forza pubblica». I controlli nella movida di Giovinazzo continueranno nei prossimi giorni.