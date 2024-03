Comitato Feste Giovinazzo, ecco il nuovo direttivo

Della riconferma dialla guida delsi sapeva da tempo, con l'ufficialità giunta nelle scorse giornate da monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi.Ma Cassano sarà affiancato da una squadra in parte rinnovata. Il nuovo vicepresidente sarà infattied il ruolo di economo è stato affidato aCi sarà anche una vicepresidente,, con un ruolo operativo di primissimo piano.«Siamo sicuri - scrivono dal Comitato Feste - che tale novità sarà accolta con piacere da tutta la comunità. Silvia, Giovanni e Tommaso già lo scorso anno si sono prodigati per la buona riuscita della Festa Patronale di Giovinazzo, fornendo il loro grande apporto nell'organizzazione dei festeggiamenti e delle diverse iniziative in onore di Maria SS. di Corsignano, così come Antonello Lacalamita, che quest'anno ricoprirà la carica di segretario. Tutto il Comitato coglie, infine, l'occasione per ringraziare il vicepresidente e l'economo uscenti, Alberto De Gennaro e Giuseppe Marzella, per il loro prezioso e determinate contributo offerto alla causa durante il 2023 e per aver deciso, comunque, di restare nel team anche quest'anno, con ruoli diversi».Inizia una nuova avventura, ma da tempo il sodalizio che si occupa dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano sta lavorando per la festa agostana, cercando di consolidare i rapporti con le altre compagini a cui Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia affidano l'organizzazione delle celebrazioni in onore dei rispettivi Santi Patroni. Uno scambio che va nella direzione unica di una crescita organica delle forze in campo.Sarà di nuovo festa in agosto, festa di popolo, festa di fede e di amore verso la Madre Celeste, ma il cammino è già partito per poter dare un abito bello alla settimana più importante dell'anno per i giovinazzesi.