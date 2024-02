Feste patronali, i Comitati della Diocesi uniti

Il peso dell'organizzazione di una Festa patronale può essere gravoso per qualsiasi gruppo. Lavorare però supportandosi a vicenda e scambiando idee significa guardare al futuro con rinnovata fiducia ed evitando inutili campanilismi.Hanno pensato questo i presidenti deiche si sono riuniti proprio nella nostra cittadina.si sono incontrati il 1° febbraio scorso e l'occasione è stata propizia per fare il punto della situazione e comprendere come procedono le organizzazioni delle tre feste in onore della Vergine: la Madonna di Sovereto in aprile e nella prima domenica di agosto, la Madonna di Corsignano la terza domenica di agosto e la Madonna dei Martiri l'8 settembre.Giovinazzo, Terlizzi e Molfetta condivideranno questo percorso con Ruvo di Puglia, il cui comitato è guidato dae che in questi giorni sta onorando San Biagio.L'unione fa la forza e il confronto costante aiuterà certamente a crescere. Il campanile non ha senso quando da perseguire ci sono la salvaguardia delle tradizioni liturgiche e popolari ed il sano divertimento della propria gente.I presidenti si sono lasciati con la promessa di incontrarsi ancora nei prossimi mesi.