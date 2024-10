Movida a Bari, Gioventù Nazionale critica Leccese e prende Giovinazzo a modello

Critica all'ordinanza di Leccese e richiesta di guardare cosa accade a pochi chilometri di distanza, soprattutto a Giovinazzo vista come modello invece virtuoso.punta il dito contro il provvedimento sindacale che, dal 16 ottobre scorso, ha imposto nuove limitazioni alla movida notturna nel capoluogo.Di seguito il testo.esprime forte critica verso l'ordinanza del sindaco Leccese e del "sindaco della notte" Leonetti, che dallo scorso 16 ottobre ha imposto nuove limitazioni alla vita notturna barese. Il provvedimento non solo soffoca le opportunità di crescita e socialità per i giovani e le attività commerciali, ma compromette anche la vivacità del centro cittadino, che si spegne a partire dalle 23.00, costringendo i giovani a spostarsi fuori Bari, lasciando il centro deserto e non risolvendo il problema degli schiamazzi.ed europee sono riuscite a valorizzare il fenomeno della movida integrandola in zone più periferiche, dove le attività possono svolgersi in sicurezza senza penalizzare i residenti. Bari può seguire lo stesso modello, rafforzando e investendo in quartieri come Palese e Santo Spirito, dotati di spazi che potrebbero trasformarsi in poli di attrazione sicura e regolamentata per giovani e turisti.Proponiamo inoltre la creazione di unain cui siano coinvolti tutti i soggetti interessati: dalle associazioni dei commercianti e dei residenti dell'Umbertino alle associazioni giovanili, fino ai rappresentanti del turismo e delle forze dell'ordine. Una tavola di confronto permanente potrebbe finalmente aprire un dialogo serio e trovare soluzioni condivise che rispettino il diritto dei residenti alla tranquillità e il desiderio dei giovani di vivere la propria città.Un'ulteriore misura fondamentale è il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (TPL) notturno nei fine settimana. Una rete di trasporti attiva nelle ore serali non solo garantirebbe maggiore sicurezza, ma contribuirebbe anche a ridurre il rischio di incidenti, assicurando una mobilità sostenibile e sicura per chi vuole godere della vita notturna barese in modo responsabile.Gioventù Nazionale Bari invita il sindaco Leccese a rivedere queste restrizioni e a immaginare insieme a noi una città diversa, capace di valorizzare il suo potenziale di attrattiva turistica e sociale, senza cedere a misure limitanti. La nostra città merita una movida vivace e inclusiva, rispettosa di tutti e lontana da regolamentazioni illiberali».