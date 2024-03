Incidente in uno stabile di Terlizzi: morto un uomo di Giovinazzo

Un uomo di 79 anni, originario di Giovinazzo, è morto questa mattina, 5 marzo, a Terlizzi, mentre effettuava un sopralluogo per il restauro di uno stabile innon lontano dalla centralissima via Mazzini.Per cause ancora in via d'accertamento, l'uomo, che sarebbe capocantiere di un'impresa edile, è precipitato nel vano ascensore e per lui sono stati inutili i soccorsi del personale 118, accorso sul posto. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri della locale Tenenza, che hanno circoscritto l'area.In Via Battisti è giunto anche il procuratore della Repubblica di Trani, Marcello Catalano per i rilievi del caso e per comprendere la dinamica dell'accaduto.