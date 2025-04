Morte Papa Francesco: bandiere a mezz'asta su Palazzo di Città

Powered by

«Oggi lunedì dell'Angelo Papa Francesco nasce al cielo e lascia un vuoto qui sulla terra che rattrista tutti. In segno di cordoglio ho dispostosicuramente a breve ci troveremo come comunità cittadina per ricordare l'amato Pontefice sperando di poter assimilare al meglio il suo esempio, la sua storia, le sue parole». Lo ha annunciato il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.