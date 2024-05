Michele Poli presenta a Giovinazzo "Giochi d'altri tempi"

L'appuntamento è fissato in Sala San Felice per il prossimo 18 maggio

Powered by

presenterà a Giovinazzo il suo libroin una serata che avrà come filo conduttore il tema "Al di qua e al di là della motricità".La presentazione si terrà in Sala San Felice, nel cuore del borgo antico, sabato prossimo, 18 maggio, a partire dalle ore 18.00. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco Michele Sollecito ed interverranno alla serata anche l'assessora allo Sport, Vincenza Serrone, e Maria Chiara Depalo, psicologa dello sviluppo e dell'educazione.Il libro diun volto notissimo dello sport giovinazzese e molfettese, unisce il racconto di ciò che è stato, dei giochi di un tempo, e l'importanza dell'educazione al movimento come atto d'amore verso le nuove generazioni. Il moto, l'educazione alla sana attività fisica sono un momento fondamentale della crescita dei nostri figli e la competizione (eventuale) sportiva è solo la sublimazione di un percorso. Stare insieme e farlo secondo regole aiuta a sviluppare il senso di comunità.Questo ed altro nella presentazione di sabato 18 maggio.