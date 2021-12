Meteo ponte dell'Immacolata a Giovinazzo

6 DICEMBRE

7 DICEMBRE

8 DICEMBRE

Maltempo su Giovinazzo nella giornata in cui si festeggia San Nicola di Bari, apertura di un ponte che durerà sino a mercoledì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione.Cielo nuvoloso e vento di maestrale nella giornata di lunedì, con precipitazioni anche consistenti previste per la giornata di oggi, soprattutto al pomeriggio. Mare molto mosso, con tendenza ad agitato. Massime in discesa sino a 10-11°. Serata piovosa, con precipitazioni abbondanti. Minime della notte sui 9°.Il maltempo continuerà per tutta la notte tra il 6 ed il 7 dicembre. Poi la Vigilia dell'Immacolata, con le tradizionali panzerottate in famiglia, sarà caratterizzata ancora dal maestrale molto forte, ma da un miglioramento meteo dall'ora di pranzo. Mare molto agitato con tendenza a burrasca. Ampie schiarite al pomeriggio, con le massime sugli 11° e le minime mai sopra gli 8°, con percezione vicina ai 4°.Il giorno dedicato alla solennità dell'Immacolata concezione sarà invece caratterizzato da prevalenza di sole, con una ventilazione moderata dapprima da quadranti occidentali e poi da quelli meridionali. Mare mosso, ma con moto ondoso in diminuzione. Massime sui 12° e pomeriggio poco nuvoloso. Serata con prevalenza di cielo stellato, umidità all'86% e minime che si attesteranno sui 7°.