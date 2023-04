Meteo, pioggia su Giovinazzo il 1° maggio

Domenica 29 aprile

Lunedì 1° maggio

Sono tanti i giovinazzesi che si sono mossi o si muoveranno in queste ore per il ponte del 1° maggio. Ma da noi che tempo farà?Cerchiamo di riassumere il quadro meteorologico di domenica e lunedì.Tempo incerto al primo mattino, con schiarite ampie col passare delle ore. Mare quasi calmo e temperature massime che sul litorale toccheranno i 21°, sebbene accompagnati da una moderata ventilazione da nord-est. Pomeriggio caratterizzato da un costante peggioramento. Serata nuvolosa, umidità all'86% e minime della notte sui 14°.Quadro climatico abbastanza complicato per coloro i quali pensavano alla classica gita fuori porta. Pioggia sin dal mattino, accompagnata da debole ventilazione da est/sud-est. Le precipitazioni si faranno consistenti nella parte centrale della giornata, quando il termometro toccherà 16° di massima. Ancora pioggia al pomeriggio e sino a sera. Minime della notte sui 14°.Il maltempo persisterà su Giovinazzo sino al 3 maggio.