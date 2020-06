Meteo Festa della Repubblica: sole e maestrale su Giovinazzo

MARTEDÌ 2 GIUGNO

Cielo sereno e moderata ventilazione da nord-ovest. Sarà questo il quadro al risveglio dei giovinazzesi in questo 2 giugno, Festa della Repubblica, con raffiche fino a 25 km/h.Le massime si attesteranno suicon il cielo che resterà per lo più limpido per l'intero arco della giornata. Serata stellata, con valori termici sui 16°, inferiori rispetto alla media stagionale, ed umidità alMercoledì massime in ulteriore aumento fino a toccare 25°. Venerdì torna il maltempo.SOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:19LUNA - Leva: 16:26, Cala: 3:21 - Gibbosa crescente