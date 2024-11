Meteo domenica: sole e temperature in brusco calo su Giovinazzo

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Sole e ventilazione sud-occidentale su Giovinazzo in questa ultima domenica di novembre. Cielo sereno sin dal mattino, mare mosso, ma con moto ondoso che andrà diminuendo nel corso della giornata. Massime in discesa per l'arrivo di aria fredda sino a 14°.Pomeriggio soleggiato e serata con temperature invernali, tra 7 ed 8°. Serata stellata e valori termici minimi vicini ai 4°, in agro sui 2-3°. Attenzione alle gelate dell'alba su strade rurali. Lunedì ancora sole e freddo.SOLE - Sorge: 6:49, Tramonta: 16:27LUNA - Leva: 0:06, Cala: 13:18 - Luna calante