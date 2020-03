Meteo domenica: sereno o poco nuvoloso su Giovinazzo

DOMENICA 29 MARZO

Qualche nube in transito nella domenica giovinazzese, quella che segno il ritorno all'ora legale. Nonostante tutto noi vogliamo scrivervi anche di meteo, anche se solo doveste affacciarvi al balcone di casa. Lo faremo da ora in poi ogni domenica, come accadeva prima.Nubi in transito dunque e ventilazione occidentale, con termometro ad indicare. All'ora di pranzo ce ne sarannocirca ed il vento sarà saltato verso nord-ovest, pur restando di debole intensità. Mare da quasi calmo a poco mosso, con moto ondoso in lieve aumento.Pomeriggio sereno e correnti di direzione variabile, fino all'ostro serale che muterà in gauro nel corso della notte. Serata stellata con colonnina di mercurio ad indicarecirca ed un aumento dell'umidità fino alLunedì sera torna il maestrale. Martedì di nuovo maltempo.SOLE - Sorge: 6:40, Tramonta: 19:14LUNA - Leva: 9:24, Cala: N/A - Luna crescente