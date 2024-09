Meteo domenica, pioggia e temperature in picchiata su Giovinazzo

Primo vero assaggio d'autunno. Tempo instabile per tutta la settimana

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Piogge alternate a brevi schiarite e temperature in forte discesa.Questo il quadro meteorologico su Giovinazzo in questa ultima domenica estiva. Un vero e proprio anticipo d'autunno su tutta la costa adriatica pugliese. Su Giovinazzo ventilazione nord-occidentale da moderata a forte e precipitazioni alternate a brevi scorci di sereno. Massime in picchiata sino a 19° (-5°) e mare molto mosso. Situazione simile al pomeriggio e sino al tramonto. Maggiori sprazzi di cielo stellato a sera. Minime della notte sui 16°. Settimana caratterizzata da diffuso maltempo ed instabilità.SOLE - Sorge: 6:31, Tramonta: 19:02LUNA - Leva: 17:54, Cala: 2:46 - Gibbosa