Meteo domenica: piogge insistenti su Giovinazzo

DOMENICA 12 GENNAIO

Ancora piogge intense nella domenica di Giovinazzo. Il maltempo che ha caratterizzato il sabato pomeriggio insisterà su tutto il litorale adriatico. Consistenti precipitazioni sono attese all'alba e nella prima parte della mattinata. Mare dapprima mosso, poi molto mosso ed infine agitato per via dell'incalzare di correnti fredde settentrionali. Massime in discesa sino a 9° (-4° in 24 ore).L'intensità della pioggia dovrebbe scemare sino a sera. Minime della notte sui 6°. Lunedì ancora brutto tempo.SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:42LUNA - Leva: 14:57, Cala: 6:20 - Gibbosa crescente