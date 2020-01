Meteo domenica: nubi sparse e venti meridionali su Giovinazzo

DOMENICA 26 GENNAIO

Le nubi sparse si alterneranno a schiarite in questa ultima domenica di gennaio su Giovinazzo.Al mattino la nuvolosità delle prime ore, lascerà spazio ad ampi sprazzi di sereno fino all'ora di pranzo. Mare, per via di correnti meridionali di debole intensità.Le temperature massime raggiungerannoal di sopra della media stagionale.Pomeriggio con ventilazione che salterà dapprima a sud/sud-est e poi ad occidente, quando il cielo diverrà nuovamente poco nuvoloso. Serata con prevalenza di sereno e qualche nube e con valori termici suiUmidità con picchi elevatissimi delLunedì 27 gennaio previsto bel tempo.SOLE - Sorge: 7:10, Tramonta: 16:59LUNA - Leva: 8:19, Cala: 18:33 - Luna