Meno positivi a Giovinazzo: tutti i nuovi dati

Buone notizie per i giovinazzesi dopo la grande paura dopo le festività pasquali. La curva epidemiologica in città sembra volgere concretamente verso il basso, ma abbassare la guardia ora sarebbe davvero folle. La nuova situazione è stata fotografata dal Comune di Giovinazzo sulla scorta dei numeri forniti dalla Prefettura di Bari.Andando per ordine, sono incoraggianti i dati sugli attualmente positivi al Sars CoV2 residenti sul territorio comunale, scesi al 25 aprile a 103 (-34 dal 19 aprile, quando erano 37). Si tratta del dato più basso dal 9 marzo. In realtà il 20 aprile gli attualmente positivi erano saliti fino a 161, per poi scendere a 128 e quindi a 103.Dall'inizio della pandemia sono 1158 i giovinazzesi infettatisi e 1039 sono i guariti. Purtroppo Giovinazzo ha dovuto piangere anche 16 vittime, 7 nel 2020 e 9 nel 2021. Il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57.La fascia d'età colpita dal maggior numero di contagiati è quella dai 50 ai 59 anni, con 218 persone che hanno contratto il virus. Dal 13 al 25 aprile si sono ammalati solo 2 over 80 e 6 over 70 ed in questo senso molto importante sarà il completamento della campagna vaccinale. Nel medesimo lasso di tempo vi sono stati 9 casi tra i 50enni, 7 casi tra gli over 30, 6 nella fascia d'età tra i 40 ed i 49 anni e 4 infezioni registrate tra gli under 30.