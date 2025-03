McDonald’s si rifà il look: in corso il remodelling per il ristorante di Molfetta

Lavora con noi

Aprirà venerdì 7 marzo, a partire dalle ore 07:30, il "nuovo" ristorante McDonald's di Molfetta in via A. Olivetti presso il Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera: i lavori di ammodernamento iniziati da poche settimane consentiranno la realizzazione di un ristorante tutto nuovo.Numerose sono le migliorie che verranno apportate alla struttura. Il ristorante sarà realizzato con un decoro moderno di ultima generazione, sarà ampliata la sala interna ed ottimizzati gli spazi della sala esterna, ciò consentirà un incremento dei posti a sedere.All'interno dello store saranno aggiunti 2 kiosk digitali grazie ai quali sarà possibile ordinare in autonomia per poi accomodarsi dove si desidera, aspettando che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald's.Lo store presenterà un McDrive tra i più recenti che garantirà un servizio ancora più efficiente e facilmente fruibile per i consumatori, consentendo ai clienti di ordinare e pagare direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce.Spazio rinnovato anche per il McCafè, luogo ideale per una colazione o una pausa, che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un'offerta varia tra caffetteria e prodotti da forno.Nel locale restano confermati ormai i consolidati servizi di McDelivery di consegna a domicilio e My Order la possibilità di ordinare tramite app McDonald's.Tutto questo in un ambiente costruito all'insegna del comfort, del calore e dell'accoglienza.Il ristorante di Molfetta sarà aperto tutti i giorni dalle 07:30 alle 01:00 mentre il servizio McDrive sarà attivo da domenica a giovedì dalle 07:30 alle 02:00, venerdì e sabato dalle 07:30 alle 04:00.Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che desiderino inserirsi nel mondo lavorativo in un ambiente flessibile e dinamico: è possibile inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail cvmcdmolfetta@gmail.com