Maria SS. di Corsignano, oggi la memoria liturgica in onore della co-patrona di Giovinazzo

Una data importante quella del 19 agosto, perché è il giorno dedicato a, la protettrice di Giovinazzo e la mamma dei giovinazzesi residenti in città e sparsi nel mondo.Oggi, ottavo giorno di novena, sarà festa e la Vergine verrà celebrata alla presenza non solo del popolo dei fedeli che a lei si rivolgono chiedendo protezione e sostegno nei momenti di difficoltà, ma anche di coloro che contribuiscono alla realizzazione dei festeggiamenti in suo onore.Le messe che scandiranno la giornata sono fissate di mattina alle ore 6.30 e alle 9.00 e in serata alle 19.00, 20.30 e alle 22.00.Centrale sarà la celebrazione delle 19.00, che vedrà la presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, del Comitato Feste Patronali, e dell'Associazione Pro Loco – Portatori, ovvero di quelle realtà impegnate a tenere viva la venerazione per la Madonna di Corsignano e a diffondere le tradizioni che da anni caratterizzano la festa per eccellenza dei giovinazzesi.Attesa grande partecipazione di devoti. Per questo, la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in streaming sullacon l'intento di dare la possibilità a chi è in loco di seguire la messa evitando di affollare la Concattedrale di Santa Maria Assunta e a chi è distante di partecipare alle emozioni della giornata.La splendida foto a corredo è del giovane e talentuoso Lorenzo Cannato