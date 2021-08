Maria SS di Corsignano, oggi è la Giornata dei frutti della terra

È entrato nel vivo il programma dellain onore di Maria SS di Corsignano, che culminerà il 22 agosto col Solenne Pontificale in piazza Vittorio Emanuele II, trasmesso anche in diretta tv.Quest'oggi, 14 agosto, sarà il terzo giorno di novena alla Vergine, iniziata il 12 agosto. In mattinata vi saranno due Sante Messe nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, alle 6.30 ed alle 9.00.In serata invece, vi sarà la celebrazione eucaristica animata dalla Cooperativa Olivicultori, dai frantoi cittadini e dagli agricoltori. Oggi, infatti, nel programma liturgico varato dal Comitato Feste Patronali guidato da Gaetano Dagostino, sotto la guida spirituale di don Andrea Azzollini, si celebra la. Ci sarà un solenne ringraziamento alla Madonna ed al suo Figlio per quanto la natura ci offre, sostentando le nostre esistenze.Si prospetto intensa la Veglia Mariana delle ore 21.30, sempre nella Concattedrale, in onore della B.V.M. Assunta in Cielo, che sarà animata dai gruppi di preghiera del movimento Rinnovamento dello Spirito. Gli stessi che animeranno la celebrazione eucaristica conclusiva della giornata alle ore 23.00.Domani, domenica 15 agosto, sarà celebrata la Festa parrocchiale dell'Assunta ed alle 8.00, nell'area mercatale, il Comitato Feste ha organizzato la consueta