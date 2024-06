Maria SS di Corsignano, le anticipazioni di Francesco Cassano - VIDEO

Qualche anticipazione c'era già stata, qualcosa era trapelato, pillole di un cartellone di eventi ancora in itinere. Ma la Festa n onore di Maria SS di Corsignano non può essere relegata alla sola settimana di ferragosto, quando tutto è deciso e si palesa ai giovinazzesi.Dietro c'è una macchina organizzativa, che si rinnova ogni due anni, fatta di uomini e donne che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze per costruire pezzo dopo pezzo, come in un complesso puzzle, festeggiamenti in grado di rispettare fede e tradizione, cercando di introdurre elementi di novità.Accontentare tutti non è semplice, ma il Comitato Feste presieduto da, in stretto coordinamento con la guida spirituale di padre Francesco Depalo, sta approntando un programma di tutto rispetto, che partirà il 13 luglio prossimo con la Notte dello Sport, una manifestazione che coinvolgerà tante famiglie.Cosa bolle in pentola, quindi? Ce lo ha svelato in una intervista lo stesso Cassano, il quale ha anche fatto un appello affinché continui il sostegno di imprese ed istituzioni al progetto del gruppo da lui guidato. Eccola in formato integrale: