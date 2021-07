Dopo i "si dice" è arrivata la conferma con una diretta social delguidato daImportanti novità per i festeggiamenti in onore diche si terranno ad agosto. Intanto è certo il ritorno, dopo due anni travagliati per via dell'emergenza sanitaria ancora in atto, dell'icona della Vergine in piazza Vittorio Emanuele II per il Solenne pontificale che si terrà all'aperto. Si tratterà di una traslazione e non di una processione ed i fedeli sono invitati a restare in attesa in piazza.Decisione presa in accordo cone con don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Ulteriori particolari, riguardanti il programma completo e gli orari, saranno resi pubblici nelle prossime settimane. Resta l'emozione per un ritorno dell'icona tra la sua gente, confidando nell'intelligenza e nel senso civico di tutti e che non venga in alcun modo compromesso il quadro epidemiologico a Giovinazzo.All'intera squadra del Comitato Feste gli auguri della nostra redazione per un lavoro che necessariamente si farà più frenetico in queste settimane.