Maria Rosaria Pugliese presenta il suo programma ai giovinazzesi

Questa sera, domenica 29 maggio,, candidata sindaca di Giovinazzo, svelerà punto per punto il programma (in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 20.45) scelto e condiviso con la coalizione che la sosterrà nelle elezioni del 12 giugno.Finora Pugliese ha toccato i vari temi più sensibili che influenzano la vita cittadina proponendo alcune delle possibili soluzioni da adottare (la casa di riposo, il turismo, l'efficienza e la trasparenza amministrativa focalizzata in particolare sul tema del porto che è scoppiato come un bubbone a metà mese, i finanziamenti per Giovinazzo…), ma oggi lei e tutti i candidati della coalizione composta da La lista dei cittadini – Pugliese La Sindaca, La Nostra Città Giovinazzo, Partito Democratico, Patto Comune – Prima Giovinazzo e Popolari Con Emiliano entrerà nel merito di ogni aspetto del programma, spiegando punto per punto le attività da intraprendere.Ad affiancarla, naturalmente, tutti i volti che formano le liste a sostegno delle urgenze e priorità per la città.