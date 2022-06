I prossimi appuntamenti elettorali con Maria Rosaria Pugliese

Ancora tanti appuntamenti elettorali per, la candidata sindaca di centrosinistra sostenuta da La Lista dei cittadini - Pugliese La Sindaca, Popolari con Emiliano, Partito Democratico, La Nostra Città Giovinazzo e Patto Comune.Ieri sera, 5 giugno, un altro incontro con i cittadini si è tenuto in piazza Vittorio Emanuele II, appuntamento in cui la candidata ha ricevuto a Giovinazzo Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito Democratico della Commissione Bilancio alla Camera. Dal palco sono stati toccati temi essenziali per il futuro prossimo della comunità e la crescita della città in termini infrastrutturali, grazie all'apporto dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, argomento centrale se si vuole dare una visione a medio raggio del futuro.Ma incontri, dibattiti e comizi vedranno Maria Rosaria Pugliese ancora molto presente nelle strade e nelle piazze di Giovinazzo nella settima conclusiva della campagna elettorale. Di seguito tutti gli appuntamenti con la preside da oggi sino a venerdì 10 giugno. (G.B.)Campo Sportivo De PergolaURBANISTICA: ZONA D1.1Mariarosaria Pugliese / Avv. Francesco Saracino---Parco ScianaticoWELFARE e POLITICHE SOCIALI: piano sociale regionale, sanità territoriale e politiche sociali per Giovinazzo.Mariarosaria Pugliese / Rosa Barone, Assessore Regione Puglia Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità/ Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e consigliere della Regione Puglia/Luca Mazzone, atleta paralimpico terlizzese---Piazza Vittorio Emanuele IICULTURA E TURISMOMaria Rosaria Pugliese / Giovanna Bruno, sindaco di Andria /Francesca Pietroforte, consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Musei /Massimo Salomone, coordinatore gruppo tecnico turismo Confindustria Puglia.Grazia di Bari, consigliera regionale delegata politiche culturaliA chiusura della campagna elettorale il"È IL MOMENTO DI SCEGLIERE": con la candidata sindaca saranno sul palco Amedeo Bottaro, sindaco di Trani / Gianni Camporeale, consigliere comunale Giovinazzo / Simona Drago della Lista dei Cittadini – Pugliese la Sindaca, candidata consigliere comunale/Domenico De Santis, Vice Capo Di Gabinetto Regione Puglia. A seguire EVENTO MUSICALE con i suoni della band Area 628 e PARTY FREE FOCACCIA piazza Porto ore 23.00