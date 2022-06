Cultura e Turismo, questa sera Maria Rosaria Pugliese in piazza Vittorio Emanuele II

È un incessante tour tra i quartieri cittadini ed in mezzo alla gente, quello portato avanti dacandidata sindaca di La Lista dei cittadini - Pugliese La Sindaca, Popolari con Emiliano, Partito Democratico, La Nostra Città Giovinazzo e Patto Comune.Questa sera, giovedì 9 giugno, a partire dalle ore 20.45, la preside tornerà in piazza Vittorio Emanuele II per parlare di Cultura, settore a lei molto caro, e rilancio turistico di Giovinazzo.Ospiti d'eccezione sul palco saranno Giovanna Bruno, sindaca di centrosinistra di Andria, Francesca Pietroforte, consigliera metropolitana con delega alla cultura ed ai musei, Massimo Salomone, coordinatore gruppo tecnico turismo Confindustria Puglia e Grazia di Bari, consigliera regionale delegata alle politiche culturali.Temi probabilmente fondamentali per comprendere al meglio la visione dell'intera coalizione sulla Giovinazzo che verrà, poiché la cittadina adriatica è sempre più proiettata ad incentivare un'economia che punti su entrambi i settori.