A Maria Rosaria Pugliese il sostegno di Giuseppe Conte

Il leader del MoVimento 5 Stelle è in Puglia per un tour elettorale. Intanto la candidata batte forte sui temi caldi della città, tra questi la discarica

Giuseppe Conte ed il MoVimento 5 Stelle sostengono convintamente Maria Rosaria Pugliese nella corsa a prima cittadina di Giovinazzo.L'ex premier e leader del partito è stato questo pomeriggio, 9 giugno, a Molfetta e Terlizzi per alcuni incontri elettorali, ma ha voluto far sentire il suo apporto aed alla coalizione di centrosinistra che la sostiene, accolto nella nostra regione dalla deputata Francesca Galizia e dal padre, Antonio, che con La Nostra Città fa parte del gruppo di liste che vorrebbero la preside a Palazzo di Città.Intanto,ha girato nelle scorse ore un video in cui sintetizza il suo pensiero su un altro degli argomenti sempre caldi a Giovinazzo, vale a dire quello riguardante la discarica di San Pietro Pago che, secondo la candidata, «è un altro caso irrisolto dell'attuale amministrazione. Una lunghissima vicenda che va risolta in tempi brevi per restituire all'ambiente ciò che per tanti anni abbiamo sottratto».A questo link il video completo.