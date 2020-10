Maria Pia Piscitelli porta il nome di Giovinazzo sui palchi di Madrid

Le congratulazioni degli estimatori

La vita culturale ha ripreso il suo corso, seppur con cautela e attenzione, a piccoli passi. Il virus ci ha condotto in un nuovo mondo da vivere con grande senso di responsabilità.Il soprano giovinazzeseha parlato, nell'intervista che ci ha rilasciato, di come si può affrontare un'esperienza di pubblico spettacolo in teatro, rispettando il protocollo anti-covid di modo che la cultura, l'arte e la musica possano pian piano riprendersi dal crollo e dagli effetti del lungo stop a causa del Covid. Piscitelli ha partecipato a svariati eventi estivi e nei giorni scorsi è stata protagonista dell'opera lirica "Un ballo in maschera" sul proscenio del prestigioso Teatro Real di Madrid.Il teatro Real di Madrid mi ha invitato per l'inaugurazione della stagione con l'opera "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi. Ho accettato malgrado si fosse nel momento più critico dell'emergenza sanitaria. Il teatro madrileno è stato forse fra i primi, nel panorama internazionale, a riaprire i battenti e lo ha fatto - a partire dal mese di luglio - rispettando scrupolosamente tutti i protocolli previsti dalla legge.Noi artisti, ogni settimana, siamo stati sottoposti al tampone per evitare contagi, di modo che la situazione fosse sotto costante controllo. All'ingresso in teatro abbiamo sostituito la nostra mascherina con quella nuova fornita dagli organizzatori e una telecamera-scanner ci ha misurato la temperatura. Dopo aver igienizzato le mani abbiamo trascorso tutto il tempo delle prove indossando la mascherina, naturalmente con l'eccezione dei momenti in cui siamo stati impegnati nel canto.Abbiamo rispettato il distanziamento. Nei duetti d'amore, per esempio, i cantanti non si sono toccati, né abbracciati, né baciati e così nelle altre scene. Questa regìa appena conclusa dell'opera verdiana "Un ballo in maschera" ha dato prova di rispettare le normative. Perfino al termine, nel ricevere gli applausi del pubblico, abbiamo evitato di prenderci per mano. Credo proprio che, pur rispettando il protocollo, si possa allestire uno spettacolo e raccontare una storia suscitando emozioni. Noi abbiamo dimostrato che anche sul palcoscenico, in platea e dietro le quinte, mantenendo le distanze previste, si può fare teatro.Conciliare l'epidemia con l'attività di pubblico spettacolo è un problema che va risolto. Noi non possiamo che far sentire la nostra voce, far partire qualche protesta sperando che qualcuno l'ascolti. La vedo molto difficile perché i lavoratori dello spettacolo sono penalizzati. Sappiamo che c'è stata una grande manifestazione, il flash mob "Bauli in piazza" a Milano davanti al Duomo: i lavoratori dello spettacolo hanno fatto sentire la loro voce perché limitare l'accesso agli eventi al chiuso a duecento spettatori significa chiudere i teatri. Confidiamo in un ripensamento e in un aumento della capienza.Mi sottoporrò al tampone e seguirò quello che la legge prevede. Non sappiamo esattamente cosa succederà, ormai viviamo alla giornata, io per prima non so quando riprenderò la mia attività; alcuni progetti e contratti purtroppo sono stati cancellati durante il lockdown ma se non conosciamo le intenzioni dei prossimi provvedimenti normativi diventa difficile pianificare. Temo si finisca per organizzare spettacoli a macchia di leopardo. Dovremo attendere una diminuzione dei contagi., estimatore di Maria Pia Piscitelli e del suo belcanto, ha dedicato un pensiero alla celebre soprano, orgoglio giovinazzese, conosciuta in tutto il mondo: «A nome dei tanti amici e ammiratori, porgo a Maria Pia Piscitelli le più vive congratulazioni per questo suo nuovo successo, ancor più perché giunto in un momento di estrema difficoltà e incertezza per il teatro lirico» ha affermato. «Maria Pia ,con tenacia e coraggio e con la grande professionalità di sempre, ha onorato la musica in una produzione importante che ha impegnato nomi tra i più luminosi del panorama internazionale della lirica e in un prestigioso teatro che la accoglie da sempre con grande affetto» ha aggiunto Lamanna «con l'augurio che i bisogni dell'arte e di chi ad essa si dedica con amore e spirito di sacrificio non restino inascoltati in questo momento buio, ed essa possa continuare a rappresentare per tutti un faro alla ricerca della "bellezza" dell'anima».